Mo | raid Usa e Gb contro Houthi in Yemen - Biden | ' risposta ad attacchi contro navi'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sanaa, Jan. 12 (Adnkronos/(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno lanciatoobiettivi degliin. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle operazioni partecipano anche le forze armate britanniche. Ihanno preso di mira in particolare la capitale Sana'a e il porto di Hodeida sul Mar Rosso. Nella fase iniziale deglisi sarebbero verificate almeno 4 esplosioni nella capitale e 5 nella città portuale. Ihanno colpito una decina di obiettivi: sistemi radar, aree utilizzate per il lancio di droni, depositi e aree di lancio di missili. Gli Usa, nell'ambito dell'operazione, hanno lanciato missili da aerei,e da un sottomarino, l'USS ...

La coalizione Gliavevano creato a dicembre una coalizione per proteggere il traffico marittimo ... Un esponente degli Houthi ha confermato all'agenzia di stampa Reuters i, che hanno colpito ...Fonti del Pentagono hanno detto che l'obiettivo deiè quello di ridurre la capacità degli ... Sono anche i primi attacchi da parte deglicontro i ribelli yemeniti dal 2016. Ieri mattina il ...Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato nella notte attacchi contro postazioni degli Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul ...L’apparecchio messo fuori uso è posizionato sul passo a 2.200 metri: ogni anno multe per 500mila euro. Il Comune di Colle Santa Lucia (sopra a Cortina): "Sarà ripristinato a breve, metteremo una telec ...