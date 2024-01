Mo | P Chigi | ' attacchi Houthi da condannare con fermezza | essenziale garantire sicurezza Mar Rosso**

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "L'Italia condanna coni ripetutideglia danno di navi mercantili nel Mar Rosso e conferma il proprio deciso sostegno al diritto di libera e sicura navigazione, in linea con le norme Internazionali. A fronte del comportamento inaccettabile degli, l'Italia sostiene le operazioni dei Paesi alleati, che hanno il diritto di difendere le proprie imbarcazioni, nell'interesse dei flussi commerciali globali e dell'assistenza umanitaria". E' quanto si legge in una nota di palazzo. "L'Italia accoglie con favore l'approvazione della Risoluzione del Consiglio didelle Nazioni Unite 2722 (2024) del 10 gennaio 2024 e sostiene pienamente gli sforzi dei Paesi membri delle Nazioni Unite per assicurare la libera e sicura ...

Lo riferiscono fonti di Palazzoin merito ai raid aerei contro i ribelli Houthi nel Mar Rosso. 'Siamo impegnati a livello europeo per garantire la libera circolazione nell'area', aggiungono le ...Lo puntualizzano fonti di Palazzo, spiegando che a Roma è stato sottoposto lo statement messo nero su bianco per dare il la all'attacco lanciato da Usa e Gran Bretagna dopo che i miliziani ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Del raid contro postazioni Houthi in Yemen l'Italia "è stata avvertita dagli alleati con diverse ore di anticipo, ma non gli è stato chiesto di prendere parte all'operazion ...Il governo copre l’Avvocatura: “Verifiche doverose. E sono passati 80 anni”. Mantovano sui soldi per il centenario di Matteotti: in arrivo a fine mese ...