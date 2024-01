Misterbianco | in costruzione la “Strada dell’Etna” | chiesta la riapertura parziale di via Amenano entro marzo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Il sindaco Corsaro: «Serve cambio di passo nel cantiere, ridurre disagi per la viabilità» La Città metropolitana di Catania e l’impresa esecutrice dei lavori si impegnano a riaprire in un senso di marcia la viail 1° marco 2024, riducendo i disagi per la mobilità in territorio di. Questo l’esito del sopralluogo del sindaco Marco Corsaro, accompagnato dal vicesindaco Santo Tirendi, al cantiere di realizzazione della nuova “”, di competenza della ex Provincia, nell’area fra la via San Giovanni Galermo e il quartiere Lineri. Presenti i tecnici dell’ex Provincia e dell’impresa impegnata nell’opera, dal valore complessivo di circa otto milioni di euro. A seguito del prolungarsi dei lavori oltre i tempi prestabiliti, i ...

...attuali 2 lotti in, si attende l'avvio di altri 3 lotti già appaltati al Consorzio Medil, la tratta Palestro - aeroporto per oltre 400 milioni di euro, la tratta Monte Pò -...... società concessionaria del servizio di cremazioni nel Comune di(CT) e la gestione ... Nell'operazione sono comprese anche le concessioni per la progettazione,e gestione dei ...La città metropolitana di Catania e l’impresa esecutrice dei lavori si impegnano a riaprire in un senso di marcia la via Amenano entro il 1° marco 2024, riducendo i disagi per la mobilità in ...