Missili anticarro dagli Usa al Kosovo Cosa succede ancora con la Serbia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita di 246per 75 milioni di dollari al. Tanto è bastato per provocare la reazione del presidente serbo Aleksandar Vu?i? che si è detto “molto deluso”, proprio mentre i due Paesi affrontavano una fase di possibile distensione delle relazioni tortuose, non sanate completamenteaccordi di Ocrida ecaratterizzate da certe pressioni esterne mai del tutto sopite. Pristina come Stato non èriconosciuto da Cina e Russia. La decisione Secondo l’Ufficio per gli affari politico-militari del Dipartimento di Stato americano la proposta di vendita “sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un partner europeo che è una forza importante per la ...