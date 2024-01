Minacce al sindaco di Lecce tramite social network | “una pallottola vera nel cranio privo di cervello” Salvemini | si impone una riflessione collettiva sulla degenerazione nella manifestazione del dissenso

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Scrive Carlodi: C’è chi invoca unaper me. Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi. Ogni giorno c’è chi si incarica di farci sapere,, quello che pensa del sottoscritto, della giunta, della mia amministrazione. Ma da mesi osserviamo preoccupati un crescendo scomposto, irresponsabile, pericoloso di aggressività,, volgarità. Quanto accaduto l’altro giorno Rita è stato l’ultimo campanello di allarme. O meglio il penultimo. Oggi tocca a me. Non sono naturalmente preoccupato per il contenuto di quanto è scritto. Ma per il rischio di considerare normale quanto è invece inaccettabile. Siuna...