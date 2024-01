Milano | lite tra studenti con taglierino | minorenne ferito | è grave

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dueminorenni sono rimasti feriti in seguito ad unascoppiata fuori scuola. E' accaduto poco dopo le 12 a San Donato, alle porte di. I due erano da poco usciti dall'istituto frequentato da entrambi quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, hanno iniziato a litigare. Ben presto dalle parole sono

