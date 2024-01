Milano | lite tra studenti | aggressore arrestato per tentato omicidio**

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Uno dei due sedicenni coinvolti nellascoppiata fuori scuola a San Donato Milanese è statoperomicidio. Si tratta del giovane che ha colpito all'addome con un taglierino il compagno di classe, coetaneo. attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. Le condizioni della vittima sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 60 giorni.

Due studenti minorenni sono rimasti feriti in seguito ad unascoppiata fuori scuola. E' accaduto poco dopo le 12 a San Donato, alle porte di. I due erano da poco usciti dall'istituto frequentato da entrambi quando, per cause ancora al vaglio degli ...La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha quindi fermato un cittadino ... nel corso di unaverbale , l'uomo ha estratto un coltello dalla tasca mettendo a segno, con ...Sono così state ricostruite le fasi salienti dell’episodio: prima una lite, solo verbale ... della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, è stato rintracciato ...Due studenti minorenni sono rimasti feriti in seguito ad una lite scoppiata fuori scuola. E' accaduto poco dopo le 12 a San Donato, alle porte di Milano.