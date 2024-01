Milano | lite tra due studenti a colpi di arma da taglio | entrambi feriti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Dueminorenni sono rimasti feriti in seguito ad unascoppiata fuori scuola. E' accaduto poco dopo le 12 a San Donato, alle porte di Milano. I due erano da poco usciti dall'istituto frequentato daquando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, hanno iniziato a litigare. Ben presto dalle parole sono passati ai fatti ed è spuntata un'bianca con la quale uno dei due ha ferito l'altro all'addome. Alcuni passanti che hanno assistito allahanno chiamato i soccorsi. Il ragazzo che ha avuto la peggio è stato valutato dai sanitari del 118 Areu e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. L'altro ragazzo, che ha riportato ferite più lievi, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vizzolo Predabissi. I carabinieri sono al ...