Milano-choc | accoltella la ex sul tram | 54enne arrestato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'hata 12 volte sul bus nel tentativo anche di rubarle la borsa, dopo mesi di persecuzioni e violenze. La polizia dihauncittadino peruviano per tentato omicidio, rapina e atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna, una cittadina salvadoregna di 46 anni. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2023, a bordo del bus 98 quando, dopo averla colpita con un coltello più volte, le ha rubato la borsa e si è dato alla fuga. Trasportata d'urgenza al Niguarda, la donna, inizialmente ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita, è stata dimessa il 7 gennaio con una prognosi di 30 giorni. Le indagini degli agenti della Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile milanese hanno permesso di ricostruire l'accaduto di quella sera. L'uomo, al ...

Questa la recensioneche i proprietari della Pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano hanno ricevuto sulla pagina Google del loro locale. La risposta dei gestori della pizzeria: 'Eviti il ...La recensioneUn utente che ha mangiato nel locale ha recensito la pizzeria con una sola ... Le iniziative solidali del locale Come ha raccontato Il Corriere diil locale porta avanti una ...La replica della titolare: 'Non selezioniamo i nostri clienti in base ai loro gusti sessuali e men che meno per la disabilità. Le chiedo, gentilmente, di non tornare da noi' ...Una recensione choc lasciata su google da un utente ha lasciato sbigottiti i proprietari di una pizzeria. L'autore si è rivolto alla pizzeria "Le Vignole" di ...