Milano | accoltella ex compagna sul bus | 54enne fermato per tentato omicidio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ha colpito con un coltello più volte l’exmentre si trovava su un autobus, poi le ha sottratto la borsa e si è dato alla fuga. Per questo motivo la Polizia haun cittadino peruviano di 54 anni ritenuto responsabile dei reati di, rapina e atti persecutori commessi nei confronti della ex, una cittadina salvadoregna di 46 anni. L’aggessione è avvenuta nella notte tra il 29 e 30 dicembre 2023, a bordo dell’autobus di linea ATM 98. La donna, trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, inizialmente ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita, è stata dimessa il 7 gennaio a condizioni fisiche migliorate, con una prognosi di 30 giorni. La successiva ricostruzione è stata il frutto di una rapida e intensa indagine attraverso attività ...