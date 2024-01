Milan | tutti i tifosi vogliono Antonio Conte…

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Idelhanno elettoConte come l’allenatore migliore per sostituire Stefano Pioli alla guida del Diavolo. Stefano Pioli via dalConte nuovo allenatore. Per ora è solo un sogno, ma chissà che non possa diventare prestissimo realtà. Almeno, se lo augurano irossoneri, che sui social e ovunque stanno rilanciando il nome del tecnico salentino in vista della prossima stagione. Perdonato il passato da giocatore e allenatore juventino, perdonata pure l’esperienza all’Inter con tanto di scudetto: i sostenitori del DiavoloConte. Conte “eletto” daidelView this post on Instagram A post shared by DAILY...