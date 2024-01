Milan | Terracciano | “Grande gruppo | allenarmi con campioni mi darà tanto”

Filippo Terracciano si presenta come nuovo giocatore del Milan . Contro l'Atalanta in Coppa Italia è arrivato l'esordio in rossonero,... (calciomercato)

'Ho visto nell'ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano': è la convinzione di Filippo nella conferenza ...Il neo milanista si presenta: "Ho vissuto emozioni forti, qui l'ambiente adatto per crescere. Pioli può darmi tanto. Il ruolo Mai dato importanza alla posizione" ...« Voglio fare un ringraziamento a Verona: alla città, alla società, ai compagni, agli allenatori che ho avuto e che mi hanno aiutato a crescere. In particolare a mister Juric, il primo a credere in me ...