Milan-Roma | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024)chiudono il programma domenicale della 20ª Giornata di Serie A. Le due squadre, eliminate dalla Coppa Italia, non stanno vivendo un grande momento. In casa rossonera ogni passo falso mette Pioli sulla graticola: un passo falso contro lavorrebbe dire abbandonare le flebili possibilità di rientrare in lotta per lo scudetto. Anche Josè Mourinho è sulla graticola: i derby persi lo condannano, il ritardo in campionato, in virtù di un altro stop, potrebbe rivelarsi complicato da colmare. Vediamo i dettagli della sfida.(4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, ...

La panchina dellaper noi non è un problema e se lo diventasse abbiamo gli strumenti per ... pensare che Di Bello sia maleducato, come sostenuto da Gasperini dopo- Atalanta. Inoltre, ...Paulo Dybala non ha lesioni muscolari. L'attaccante della, uscito dopo il primo tempo del derby di Coppa Italia perso 1 - 0 contro la Lazio, si è ...in programma domenica sera sul campo del...Grande novità nel big match della ventesima giornata di Serie A. Come è successo lo scorso weekend per Inter - Verona, anche in Milan - Roma cambierà un componente ...La Juventus Women, reduce dal successo in Supercoppa Italiana contro la Roma, sabato in campionato affronterà il Milan di Davide Corti. Il club bianconero ha ricordato, tramite il suo ...