Milan-Roma | per i bookie rossoneri favoriti | giallorossi a caccia del colpo esterno che manca dal 2017

In occasione di Milan-Roma , in programma alle ore 20:45 di domenica 14 gennaio allo stadio San Siro si dovrebbe registrare un sold out ()

Entrambi possono provare a farsi forza guardando allo scorso anno: non solo ripensando al cammino europeo -si ritroveranno in Europa League da protagoniste e puntano a viaggiare spedite ...Paulo Dybala, attaccante della, ha ricevuto oggi l'esito degli esami in merito all'infortunio rimediato contro la Lazio Paulo Dybala, attaccante della, ha ricevuto oggi l'esito degli esami in merito all'infortunio rimediato contro la Lazio. Secondo Sky Sport, l'argentino ha riportato solo un sovraccarico muscolare senza nessuna lesione. Nella ...Da una parte c'è la squadra di Mourinho, uscita malissimo dal derby capitolino ben oltre l’1-0 con cui la Lazio di Sarri ha strappato il pass per la semifinale, e dall’altra quella di Pioli, rimontato ...La Serie A per provare a ripartire dopo le rispettive, cocenti, eliminazioni dalla Coppa Italia. Il Milan, eliminato dall`Atalanta, e la Roma, sconfitta nel derby.