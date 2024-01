Milan-Roma | le probabili formazioni | Pioli lancia ancora Alex Jimenez

In occasione di Milan-Roma , in programma alle ore 20:45 di domenica 14 gennaio allo stadio San Siro si dovrebbe registrare un sold out (pianetamilan)

Nel calcio, come nella vita, tutto può cambiare in un attimo. O in un derby. Se ne è accorto Mourinho che dopo la sconfitta nel... (calciomercato)

...con gli agenti del baby Popovic c'è stato un nuovo incontro dopo la (momentanea) rottura col. Lavora in uscita la, che dopo aver ufficializzato il passaggio di Solbakken all'Urawa Reds sta ...' L'anno scorso nel famoso 2 - 2 tra, che diede il via alla crisi rossonera, ho sentito tante critiche, ma fino al minuto 87 c'era una differenza imbarazzante tra le due squadre, poi è ...Su Sportweek, in edicola con Gazzetta, anche un'intervista a Biagio Antonacci, tifoso dell'Inter campione d'inverno ...Cambiamento nelle designazioni arbitrali di Serie A, in particolare per il posticipo di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma.