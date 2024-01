Milan-Roma | Dybala infortunato | l’argentino non ci sarà

Buone notizie in casa Roma : la risonanza di oggi ha confermato quanto già l'ecografia di ieri aveva evidenziato, ovvero l'assenza di lesioni per ... ()

... 15 mila alla. Due giornate a Gasperini Gian Piero Gasperini salterà la semifinale di Coppa ... il tecnico nerazzurro, espulso al 38' del primo a tempo a San Siro nel quarto di finale con il,...... è stato provvidenziale per evitare guai peggiori: Dybala non ci sarà domenica a San Siro contro il, ma la prossima settimana potrà allenarsi, recuperare ed esserci contro il Verona. La, ...Per lo statunitense del Milan due gol e due assist nel finale del 2023.MILANO (ITALPRESS) - Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ...Un turno di squalifcia anche all'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, espulso nel corso della sfida con il Milan e che a fine partita, intervistato da Sport Mediaset, aveva definito per due ...