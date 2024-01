Milan-Roma | Dybala e il problema muscolare | le ultime news

Si attende il via libera definitivo del club inglese, anche se su di lui restano ancora. L'ex Sassuolo sta bene ed è totalmente guarito dalla malaria. Nei giorni scorsi Traorè si è ...... che provengono da squadre pacificamente più modeste del Napoli, non si strappano i capelli per il Napoli come farebbero per la Juventus, per il, forse finanche per laCerto, Dragusin poi ...José Mourinho è sull’orlo del precipizio. Una sconfitta contro il Milan potrebbe rappresentare l’inizio della fine della sua avventura a Roma. I Friedkin hanno espresso ...Tutto sommato arrivano buone notizie per la Roma dall'esito degli esami di Paulo Dybala, che aveva lasciato il campo nell'intervallo della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Per l'attaccante ...