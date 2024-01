Milan | Pioli fino a fine stagione poi… Ecco gli scenari

Da # Pioli out a # Conte in. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tifosi del Milan hanno già espresso la loro preferenza verso l'allenatore... (calciomercato)

Ilperde nuovamente contro l'Atalanta. Soltanto un mese fa nella gara di campionato giocata al ... Ma l'altra sera, nonostante un buon primo tempo, la squadra di Stefanosi è vista costretta ...... beh ce ne dovrebbe correre, maha insistito forzando la mancata cessione ai turchi in estate, tenendo un giocatore scontento che non appena ha capito che il promesso rinnovo colnon ...Buone notizie per il Milan che - dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta - si appresta ad affrontare la Roma nel big match della 20^ giornata di campionato. Per l'occasione, ...Il Milan ha mancato la Champions League e la Coppa Italia, Pioli sempre più a rischio e i tifosi iniziano a sognare Il Milan ha mancato la Champions League e la Coppa Italia, Pioli sempre più a ...