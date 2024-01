Milan-Pioli | finale annunciato E ora Ibra pensa a Conte

Da # Pioli out a # Conte in. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tifosi del Milan hanno già espresso la loro preferenza verso l'allenatore... (calciomercato)

L’ addio di Pioli dal Milan si deciderà molto a breve: i risultati pessimi ottenuti dal tecnico non lasciano spazio ad interpretazioni… Fuori dalla ... (dailymilan)

Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto anche sul momento del Milan . Stefano Pioli resta fino alla fine della stagione , poi... (pianetamilan)

Tante defezioni anche neleliminato dalla Coppa Italia. L'attacco disarà composto dal tridente Pulisic, Loftus - Cheek - Leao dietro Giroud. In difesa il giovane Jimenez vista l'assenza ...È un qualcosa di forzato che fa del male ale allo stesso. Continuare ad andare avanti con Stefanoè semplicemente folle e senza senso. Scaroni è una figura irrilevante per ilRossoneri ancora protagonisti sul mercato nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia: super investimento per un altro volto nuovo.L’ex difensore Dario Bonetti ha difeso a spada tratta il lavoro del tecnico rossonero. Dario Bonetti ha parlato a MilanNews del momento attuale del Milan. “Premettendo che Paolo Maldini è un fuoriclas ...