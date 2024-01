Milan | Krunic al Fenerbahce | UFFICIALE l'accordo | è atterrato a Istanbul Le cifre dell'affare

Calciomercato Milan , il dopo Rade Krunic potrebbe essere Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è in rottura con il Rennes… Il Milan ci prova per ... (dailymilan)

... spiegando come sono andati i primi giorni in rossonero, le aspirazioni verso Maldini e Nesta e le preferenze per il ruolo, anche perché ilnon sarebbe intenzionato a rimpiazzare...I dettagli Il Fenerbahce, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con ilper Rade. COMUNICATO - "Informazioni sul ...Il giornalista Franco Ordine sottolinea che anche il presidente rossonero è stato bersagliato dalle critiche non solo dei tifosi. Franco Ordine su Il Giornale parla così del Milan che è sprofondato nu ...Rade Krunic lascia il Milan, il Fenerbahce lo aspetta. Finisce dopo quattro anni e mezzo l`avventura del centrocampista bosniaco in rossonero, definita la cessione.