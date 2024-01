Milan | Bagnulo | “Brassier giocatore duttile | su di lui tante squadre”

Mercoledì alle 21 anche Newcastle -: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo ... Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Gianluigi, Diretta Gol Dario Massara ore 21: CELTIC ...Mercoledì alle 21 anche Newcastle -: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo ... Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Gianluigi, Diretta Gol Dario Massara ore 21: CELTIC ...Oggi è diventato ufficiale il trasferimento di Krunic dal calciomercato Milan al Fenerbahce. Il retroscena sul fattore decisivo Oggi Krunic ha salutato ufficialmente il calciomercato Milan per trasfer ...Il giornalista Gianluigi Bagnulo si è espresso così su Lilian Brassier, difensore del Brest ed obiettivo del Milan per gennaio Intervenuto su Sky Sport, Gianluigi Bagnulo fa il punto su Lilian Brassie ...