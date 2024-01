Microsoft Copilot potrebbe guadagnare nuove funzionalità su Edge per Android

dimostra, ancora una volta, di non aver interrotto il proprio impegno sul fronte Windows ... Era già accaduto con l'assistente, questa volta è invece relativa alla schermata di blocco .L'intelligenza artificiale è destinata a diventare sempre più centrale per. Se qualche ora fa su queste pagine abbiamo parlato del test secondo cuipunterebbe a far aprireall'avvio di Windows 11 , direttamente da X arriva l'indicazione di una nuova feature in arrivo sul chatbot. Come si può vedere nel video presente in calce, ...Una novità per la schermata di blocco del sistema operativo, già vista su W11, fa ora il suo debutto anche sul predecessore Windows 10.Il 4 novembre OpenAi presenta i Gpts che sono delle intelligenze artificiali generative personalizzabili, dei mini-bot basati sul trasformer ...