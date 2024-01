“Metti | una sera a cena” all’OFF OFF Theatre dal 19 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Da venerdì 19 a domenica 282024 Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – Roma DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Ge.A. presenta, unadi Giuseppe Patroni Griffi con Kaspar Capparoni, Laura Lattuada, Carlo Caprioli, Clara Galante, Edoardo Purgatori regia Kaspar Capparoni Aiuto regia Orazio Rotolo Schifone – Scene Alessandro Chiti – Costumi Valter Azzini Direzione tecnica e luci Umberto Fiore – Assistenza tecnica Gloria Mancuso Un grande classico. Un testo cult, in equilibrio perfetto tra il teatro e il cinema. È “, una”, per la regia di Kaspar Capparoni, omaggio dell’OFF/OFFad un autore fondamentale per la commedia italiana, creatore di storie che sono ancora oggi ...