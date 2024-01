Metsola in Lettonia | Votare è un investimento per il futuro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Agenzia Vista), 12 gennaio 2024 "Nelle città della, il potere dell'Europa continua a trasformare le vite dei cittadini. Dobbiamo assicurarci, e per questo dobbiamo lavorare, che tutti capiscano l'importanza della partecipazione alle elezioni europee. Non è solo un esercizio democratico ma anche unnel". La presidente del Parlamento europeo a Riga, in. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

BRUXELLES - Missione in Lettonia per la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, prima tappa di un mini - tour nei Paesi baltici finalizzato anche a chiamare i cittadini al voto per le elezioni europee di giugno. A Riga ...
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, visiterà tutti gli Stati membri prima delle elezioni europee di giugno per ...