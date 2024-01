Meteo | weekend e neve | dove si può sciare al Nord da Friuli a Piemonte

Roma per nel week end del 12 e 13 e 14 gennaio 2024 Quali sono le previsioniche suggeriscono dagli esperti del settore Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale . Controlliamo come sempre i datitramite l'ausilio fornito da ilmeteo.it Venerdì 12 Gennaio : giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la ...La fase piovosa e fredda ci ha regalato un accumulo in millimetri un poco più abbondante del previsto (siamo a circa 50/60 millimetri negli ultimi sei giorni, a seconda delle zone). Ci voleva. ...Fine settimana del 13 e 14 gennaio all’insegna del freddo, con le temperature in picchiata: da lunedì 15, piogge intense con il termometro che ...Le precipitazioni hanno imbiancato le vette. Si può sciare anche sugli Appennini ...