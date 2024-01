Meteo | in Lombardia tempo stabile e soleggiato | da domenica aria più fredda

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La Penisola italiana è interessata da correnti in prevalenza da Nord-Nordovest in quota, associate al ramo orientale di un anticiclone atlantico. Il bollettinodiffuso da Arpaindica, fino a sabato, giornate stabili e in prevalenza soleggiate su tutta la regione, con foschie e nebbie sulla Pianura in particolare nelle ore più fredde. A partire da, la discesa dipiùin quota, associata ad una profonda struttura depressioncentrata sulla Scandinavia, lambirà le regioni alpine, determinando un rientro dipiù umida da est nei bassi strati, determinando ancora giornate per lo più nuvolose tra Pianura e Appennino e maggior soleggiamento sui restanti settori.

