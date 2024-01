“Messo vicino a gay e disabile | non torno più” | la recensione choc alla pizzeria E i titolari rispondono

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il commento a una stella: pizza "eccellente", dolce "ottimo", ma "non mi sono sentito a mio agio". La replica della proprietaria: "Davanti a queste bassezze umane e di pessimo gusto credo che il nostro locale non faccia per lei" La pizza dellaLe Vignole di Sant'Angelo Lodigiano? "Eccellente". Il dolce? "Ottimo". Ma "mi hanno

La replica della titolare: 'Non selezioniamo i nostri clienti in base ai loro gusti sessuali e men che meno per la disabilità. Le chiedo, gentilmente, di non tornare da noi' ...«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma ...