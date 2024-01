Messina Denaro | condannata a 13 anni la donna accusata di avere accudito il boss latitante

... fatti di cronaca che hanno segnato il 2023 Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l'ultimo anno c'è la cattura del boss di Cosa Nostra Matteo, arrestato dopo 30 anni di ...Arriva la condanna per Lorena Lanceri , meglio conosciuta come la vivandiera del boss Matteo, scomparso lo scorso 25 settembre. Per mesi la Lanceri si è occupata di, quando questi si trovava in latitanza ed era uno degli uomini più ricercati dalle forze dell'ordine. ...Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha accudito durante la latitanza il boss Matteo ...Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha accudito durante la latitanza il boss Matteo ...