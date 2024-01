Messina Denaro | condannata a 13 anni e 4 mesi la ‘vivandiera’ del boss

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) –dal gup di Palermo ladelmafioso Matteo. Il giudice per le udienze preliminari, con il rito abbreviato, ha condannato a 13e quattroLorena Lanceri, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e a 6e 8il marito della donna, Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. In un primo momento la Procura aveva contestato alla donna il favoreggiamento, poi nel corso del procedimento il reato è diventato concorso esterno in associazione mafiosa. La donna era sentimentalmente legata al, morto di recente per un tumore. Il 12 aprile 2019, si firmava Diletta e scriveva al: ...

Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri , la donna che ha per ... (tg24.sky)

commenta Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ... (247.libero)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 4 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, ... (dayitalianews)

Arriva la sentenza di condanna in rito abbreviato per Lorena Lanceri , che insieme al marito ha ospitato e accudito il latitante Mattia Messina ... (thesocialpost)

Condannato anche il marito a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento Condannata dal gup di Palermo la 'vivandiera' del boss mafioso Matteo. Il giudice per le udienze preliminari, con il ...... per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha accudito durante la latitanza il boss Matteo. A 6 anni e 8 mesi è stato condannato il marito ...Un patto di fedeltà assoluta tra la donna (all’anagrafe Lorena Lanceri), condannata a 13 anni e 4 mesi, il marito Emanuele Bonafede (6 anni e 8 mesi) e il capomafia che ricambiava anche con i Rolex ...Condannata a 13 anni di carcere Lorena Lanceri, la “vivandiera” del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Pena anche per il marito.