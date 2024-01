Mertens-Navarro in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Hobart 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Elisese la vedrà contro Emmanelladel torneo WTA 250 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Le prime due teste di serie del tabellone si contenderanno il trofeo della vincitrice nel tradizionale torneo che si svolge in Tasmania. Secondain pochi giorni per un’Emmasempre più in crescita. Domenica scorsa la connazionale Coco Gauff le negò il successo ad Auckland, ora la giovane statunitense ci riproverà contro una veterana del circuito come, che ha impiegato 3 ore di gioco per superare Saville in semi. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo ...