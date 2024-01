Mentre la destra si smarca dal saluto romano | la sinistra difende chi sfonda teste

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen – Il mondo diha fatto a gara di “mento”: dopo le polemiche sul 7 gennaio c’è stato un fiorire di prese di distanza ed articoli diffamatori nei confronti di una celebrazione che ricorre da 46 anni. Insomma,laha cercato di tagliare i ponti, lanon ha mancato di celebrare con una copertina de L’Internazionale firmata Zerocalcare gli antifascisti che hanno aggredito a Budapest un uomo durante il “Giorno dell’onore”. Lanon si sare L’Internazionale ha deciso di far luce – di nuovo – sulla situazione di Ilaria Salis, maestra elementare di Milano che da quasi dieci mesi si trova detenuta a Budapest in massima sicurezza dopo che il 10 febbraio scorso si erano resi protagonisti di due agguati nella ...

... di distorsioni della realtà e di faciloneria, ma non importa: l'elettorato di(non estremista violento) si sente toccato nei precordi antichi e vede in Trump il suo difensore;in Biden,......gli esperti del Consiglio cercheranno di districare i punti controversi della legislazione ... L'europarlamentare di centro -Jessica Polfjärd, relatrice del dossier, sta cercando di ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra, fa un grande favore alla destra. Mentre, nella nostra coalizione, avrebbe ...Regionali, Todde: "Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra, fa un grande favore alla destra. Mentre, nella nostra coalizione, avrebbe un ruolo importante e soprattutto concorrereb ...