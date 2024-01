Meloni-Panetta | un’ora di incontro a Palazzo Chigi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) caption id="attachment 352270" align="alignleft" width="150" Fabio/captionE' durato circa un'ora l'nel pomeriggio afra la presidente del Consiglio Giorgiae il Governatore della Banca d'Italia Fabio. Si è trattato primo punto del 2024 sulla situazione economica e finanziaria del Paese. Non sono state fatte dichiarazioni ufficiali.

Nessuno meglio di Giorgia Meloni sa quanto conti l'omino della CIA a Roma. Non per niente compulsa avidamente tutti i report quotidiani dei servizi ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta , è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, Giorgia Meloni . (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta , è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, Giorgia ... (periodicodaily)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta , è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta , è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, Giorgia Meloni . The post Governo , ... ()

Vedrà la presidente del Consiglio Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta , è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, Giorgia Meloni . (sbircialanotizia)

Il governatore di Bankitalia, Fabio, è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, GiorgiaIl governatore della Banca d'Italia Fabio, a quanto si apprende, è a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. Il numero uno di Palazzo Koch era già stato ricevuto dalla presidente del Consiglio lo ...Roma, 12 gen. (askanews) – E’ durato circa un’ora l’incontro nel pomeriggio a palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Si è tra ...Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, a quanto si apprende, è a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (ANSA) ...