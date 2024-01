Meloni non può perdere quei voti Prodi sproloquia su Acca Larentia

...duramente Marco Marsilio ad un giornalista della stampa locale che lo incalzava - Salvinihai ...pronunciato dal vicepremier Salvini impegnato in un braccio di ferro con la presidente Giorgia...Il 2024 ha inaugurato due cambiamenti significativi nel settore del gas: la conclusione della Maggior Tutela gas, ad eccezione dei 'vulnerabili', e il ritorno dell'IVA con scaglioni fino al 22%,più agevolata al 5%. Il ripristino dell'IVA ordinaria è intervenuto dopo oltre due anni di misure di sostegno. Nel quarto trimestre del 2021, con i primi segnali di una crisi destinata ad ...In riferimento alle commemorazioni nostalgiche di Acca Larentia, in particolare, l'ex premier ha accusato Giorgia Meloni di essere rimasta in silenzio e al riguardo ha argomentato: "Non mi stupisce, ...È Trino Vercellese. Il sindaco Pane ha inviato l'auto-candidatura per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Il suo Comune era stato escluso, ora dovrà essere rivalutato. Ma non è detto che pa ...