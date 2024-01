Melito di Napoli | associazione trasparenza per Melito entra nel terzo settore nazionale

... Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casandrino, Casola di, Casoria, Castellammare di Stabia, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri,di, Meta, Monte di Procida, ...Muffe, macchie di umidità, crepe nel soffitto, termosifoni spenti, bagni guasti, scarichi non funzionanti. Questa sarebbe la situazione alla scuola elementare Giovanni Falcone dididenunciata da un gruppo di mamme che si sono rivolte al deputato Francesco Emilio Borrelli: 'Ci sono infiltrazioni d'acqua dal soffitto, la caldaia è rotta da due mesi, e forse il ...Napoli, furto in un deposito dell'Anm: arrestato un 23enne. Octavian Stefan Hasan, 23 anni e già noto alle forze dell'ordine ...Un punto di svolta per la risoluzione di un problema annoso, quello del condono, necessario a dare risposte agli oltre ottantamila cittadini in attesa di un consenso o un diniego alle istanze presenta ...