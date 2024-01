Melanie C | la carriera solista dell’ex Sporty Spice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Quando il mondo intero ti ha conosciuta come, riacquistare la tua identità non è una passeggiata. Lo sa benissimoC, pseudonimo diJayne Chisholm. La cantautrice britannica nasce il 12 gennaio 1974 a Whiston, nel Merseyside e, ad appena vent’anni, arriva l’occasione che cambierà per sempre la sua vita. Nel 1994, infatti, sul quotidiano inglese The Stage viene pubblicato un annuncio che mobilita la Gran Bretagna: si cercano delle ragazze talentuose ed estroverse per formare un gruppo tutto al femminile, sulla falsariga dei Take That. La concorrenza è spietata ma, alla fine, la spuntano in cinque, ovveroC, Geri Halliwell,B, Victoria Adams e Michelle Stephenson. Quest’ultima abbandona il progetto poco tempo dopo e viene sostituita da Emma ...