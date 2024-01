Medio Oriente | scenari da incubo | La guerra si allarga e nessuno può fermarla

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il raid guidato da Stati Uniti e Gran Bretagna, con il supporto di altri Paesi, contro i miliziani Houthi dello Yemen segna un nuovo livello di escalation nellaininnescata dall'attacco brutale dei palestinesi di Hamas a Israele il 7 ottobre. Ad analizzare la situazione e illustrare glidel conflitto è Lucio Caracciolo, intervenuto nella puntata di venerdì 12 gennaio di Otto e mezzo, su La7. "Cosa sta succedendo?", risponde alla conduttrice Lilli Gruber, "succede che sono passati i 100 giorni circa dall'attacco di Hamas e ladi Gaza è tutt'altro che finita, anzi è diventata unaregionale". Si registrano scontri in Iraq, in Siria, nello Yemen. La novità delle ultime ore è il raid angloamericano contro gli Houthi. Il Mar Rosso, spiega il ...

Dopo gli attacchi missilistici e i bombardamenti anglo - americani contro postazioni militari del governo filo - iraniano yemenita, rappresentato dal movimento degli Houthi, gli Stati Uniti sono ormai l'allargamento del conflitto in. Senza contare il contraccolpo interno in vista delle elezioni presidenziali di novembre, con una parte dei democratici che ha accusato il commander in