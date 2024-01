Medio Oriente | la diretta – Raid Usa-Uk sui ribelli Houthi in Yemen Condanne da Iran e Hezbollah Hamas | “Ci saranno conseguenze”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’obiettivo è interrompere gli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso. La miliziaita: “Azione ingiustificata, non c’era alcuna minaccia”. Teheran: “Flagrante violazione della sovranità”. L’Arabia Saudita esprime “preoccupazione” e invita l’Occidente all'”autocontrollo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

11 gen 00:59 Netanyahu : "Israele non vuole occupare Gaza permanentemente" Israele 'non intende occupare Gaza in modo permanente né sfollare la sua ... (247.libero)

Una seconda fregata italiana è stata schierata nel Mar Rosso . Si tratta della Nave Federico Martinengo , che si è unita alla ITS Virginio Fasan come ... (ilmessaggero)

Rumori di fondo, quelli della guerra. Ma non solo. Il Forum di Davos , sulle nevi svizzere dei Grigioni, dal 15 al 19 gennaio, non poteva arrivare in ... (formiche)

Giorgia Meloni , Matteo Salvini e Antonio Tajani , che pure si sono incontrati a Palazzo Chigi ieri mattina, hanno affrontato altri temi, dai migranti al, ma non hanno parlato di ...La guerra insi allarga e vede scendere in campo ufficialmente anche Usa e Gran Bretagna . Nella tarda serata dell'11 gennaio e nelle prime ore del 12 gennaio sono stati lanciati attacchi contro le ...Piu' caute Milano e Madrid, sale il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - I future europei si muovono in cauto rialzo all'indomani della delusione per l'inflazione Usa piu' alta d ...Evaneos ha pubblicato un'analisi dettagliata sulle abitudini di viaggio degli italiani nel corso del 2023, rivelando cambiamenti significativi nelle destinazioni preferite e nei trend emergenti, [...] ...