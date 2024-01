Mazzarri | «Mazzocchi? Nel calcio ci sono le regole | non si fa la boxe»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby Napoli-Salernitana. L’allenatore del Napoli ha parlato anche di quello che è successo a: «Troppo sveglio (ride). Non ho tantissime scelte. Dovevo non farmi espellere, a Torino ero nel gabbiotto, non ho potuto dire qualcosina. È la seconda volta che rimaniamo in dieci. Nelmoderno cambia tutto il tema di gara. Mi raccomanderò che non vogliono vedere cose che ci portano a rimanere in dieci. Se ci provocano, bisogna avere la forza di continuare a giocare. Nelcile, non si fa la. Bisogna mettere la grinta nel contesto delledel cacio. Non so come sarebbero finite con Roma e Salernitana in undici. Agli arbitri dico che i calciatori vanno ...