Mazzarri lancia un appello speciale ai tifosi | “Voglio che succeda al Maradona”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’di Walterin conferenza stampa prima della partita con la Salernitana. L’allenatore lo ha chiesto in prima persona aiUn momento complicato quello del Napoli che ha fatto il suo esordio nel 2024 con una roboante sconfitta. Domenica scorsa infatti gli azzurri sono usciti ridimensionati dalla sfida contro il Torino di Ivan Juric e l’ambiente del tifo è calato ancora più in disperazione. Una stagione che sembra l’esatto opposto di quella precedente. Se prima funzionava tutto tra meccanismi di gioco, geometrie e triangolazioni in campo, adesso invece tutto questo non c’è. L’intesa tra i giocatori sembra essersi affievolita ed è quasi come se mancasse quella brillantezza che invece questa squadra aveva dimostrato vincendo uno scudetto. Allo stesso modo cresce l’attesa per vedere nuovamente il Napoli giocare nel ...