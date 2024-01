Maxi frode a Pomezia nella compravendita di auto nuove | usate e super car | evasi 6 milioni al fisco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024), scopertanell’acquisto divetture conone dell’Iva per oltre 6di euro. Sei le società coinvolte, circa 13mila i veicoli finiti sotto la lente di ingrandimento dell’ADM. Un sistema ben collaudato che avrebbe consentito di frodare ilper oltre 6di euro. E’ questa la scoperta fatta dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale didell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). I mezzi operativi dell’ADM – (ilcorrieredellacitta.com)Le indagini, svolte nell’ambito dell’attività istituzionale riferita alle verifiche sulla regolarità di “acquisti in sospensione d’imposta” hanno individuato diversi “falsi esportatori abituali” per i quali è stata, per ora, definitivamente ...