Maurizio Landini | il negazionista economico | nega la realtà e fa la guerra ai dati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I tagli alla sanità, i condoni a raffica, la deriva autoritaria, il ritorno del fascismo, la compressione dei diritti, la difesa del patriarcato. Che in politica si dica qualche baggianata, soprattutto quando si è all'opposizione, ci sta. Ma quando il giochino si trasferisce sull'economia, la strategia assume connotazioni grottesche. Già tifare per il declino dell'Italia non è un bello spettacolo, ma passi. Il problema è continuare a parlare di declino e di baratro quando le rilevazioni ufficiali insistono imperterrite a sostenere il contrario. Allarme rating? Una bufala smentita da ben quattro promozioni. La manovra sfascia conti? Bruxelles ha dato serenamente il via libera. Il Paese non cresce? È uno dei pochi in Europa il cui Pil non è andato sottozero. I prezzi sono alle stelle? Con un calo di ben 11 punti percentuali ora l'Italia si ritrova con l'inflazione allo 0,5%, una delle ...