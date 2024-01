Mattinata di fuoco a Roma | in fiamme una palazzina

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 gennaio 2024), 12 gennaio 2024- In data 12/01 alle ore 9,15 circa la S.O. ha inviato in via S. Lorizzo n.107, a,diverse squadre VVF (N.3 Aps,n.2 autoscale,n.2 autobotti, carro teli, carro autoprotettori ,squadra Saf) oltre al funzionario di guardia ed il capo turno provinciale ,per incendio appartamento. Lepartite da un’abitazione posta al piano terzo (di unadi otto) si sono propagate coinvolgendo anche l’appartamento di fianco e quello soprastante . Due le persone tratte in salvo dai soccorritori e trasportate dal 118 al pronto soccorso. Sul posto presenti le F.F.OO ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.