Matthew Perry | dentro «la scia di bugie che si è lasciato alle spalle»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A pochi mesi dalla morte della star di Friends, Us Weekly ricostruisce il lato più oscuro dell'attore, tra solitudine, violente esplosioni di rabbia e una drammatica dipendenza ddroghe che non avrebbe mai superato: «Ha mentito per anni sulla sua sobrietà»

Dopo la scomparsa del collega e amico, Matt LeBlanc l'ha ricordato con queste parole sul proprio account Instagram: "Ti dico addio con il cuore pesante. I momenti passati insieme sono ..."