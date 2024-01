Matthew Perry avrebbe mentito | non era sobrio ed era “estremamente violento con le donne”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La tragica morte di, avvenuta lo scorso 29 ottobre, getta un’ombra cupa sul mito di rinascita che aveva recentemente circondato l’attore, famoso per il suo ruolo in “Friends“., trovato annegato nella sua jacuzzi, sembra essere morto a causa degli “effetti acuti della ketamina“, una droga alla quale era dipendente. Queste circostanze emergono nonostante nel 2022 avesse pubblicato il libro “Lovers and the Big Terrible Thing”, in cui narrava il suo percorso di superamento della tossicodipendenza.“si drogava”: le confidenze di chi lo conosceva Il Daily Mail, attraverso la giornalista Alison Boshoff, ha fornito nuove rivelazioni che delineano un’immagine contrastante rispetto all’iconica figura sorridente e amata di “Friends”.viene descritto ...