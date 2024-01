Matic rompe il silenzio | ' Ecco perché sono scomparso per 3 giorni'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il casoha scosso il Rennes. L'ex Roma non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra, scatenando la furia del club che ha promesso seri provvedimenti .non si è mai integrato ...

E' rottura tra Nemanja Matic e il Rennes , club della Ligue1 francese, dopo che il centrocampista ex Roma ha chiesto di essere ceduto e non si è ... (247.libero)

Il casoha scosso il Rennes. L'ex Roma non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra, scatenando la furia del club che ha promesso seri provvedimenti .non si è mai integrato completamente nel nuovo progetto dopo aver lasciato la capitale e l'atteggiamento delle ultime ore ha fatto discutere , con il Rennes che ha diramato anche un comunicato ..."Nemanjanon si è presentato agli ultimi allenamenti ai quali era stato convocato. - si legge nella nota diramata dal Rennes - Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un ...Il centrocampista del Rennes ed ex Roma si è affidato a Instagram per spiegare l'assenza dagli allenamenti ...Nemanja Matic rompe il silenzio. Dopo essere sparito per tre giorni e dopo il comunicato del Rennes che definiva il suo comportamento 'incomprensibile', ...