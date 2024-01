Masterchef | gli eliminati delle ultime puntate dell’11 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La gara si fa sempre più avvincente Sorprendenti e strategie ormai palesi tra i cuochi amatoriali. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuoloe Giorgio Locatelli. Creano dapprima una Mystery Box con cucinata di coppia all’insegna della sintonia e della fiducia reciproca, quindi un Invention Test alla ricerca degli ingredienti più strategici contenuti in uno specialissimo e mitico “pacco da giù”. A seguire, Prova in Esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, dove vengono addestrati i Vigili del Fuoco che operano in Italia, e Pressure Test dedicato ai funghi. Altri due aspiranti chef hanno abbandonato la Masterclass: sono Beatrice, la cestista 19enne di Roma, e Anna, farmacista di San Marco Argentano (Cosenza) di 62 anni. La serata è iniziata con la Mystery Box che prevedeva la cucinata di coppia, mettendo in palio ovviamente una doppia Golden Pin. Hanno lavorato assieme Sara e ...