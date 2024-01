Masterchef | doppia eliminazione e un addio tra le lacrime | cosa è successo nella quinta puntata

S'infiammano le sfide diItalia , tra giudici scatenati nell'organizzare prove sempre sorprendenti e strategie ... mettendo in palio ovviamente unaGolden Pin: hanno lavorato assieme ...Su Sky Unoha ottenuto 722.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 628.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Lilli con Travaglio, Bechis e Sciorilli Borrelli...Centrare tutti gli elementi di uno spettacolo in un colpo solo non è impresa facile, come ha dimostrato l'ultima e complessa edizione di X Factor. MasterChef Italia 13… Leggi ...MasterChef è da sempre uno dei programmi più guardati della televisione italiana. C'è una nuova coppia che è appena entrata nel cuore del pubblico di ...