Marsiglia-Strasburgo venerdì 12 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Gattuso con il nuovo arrivo Onana

Non sa più vincere il Marsiglia di Rino Gattuso , che non va oltre l’1-1 sul campo dello Strasburgo nel match valido per la tredicesima giornata di ... (sportface)

Dopo 20 giorni di stop per via della pausa natalizia riparte anche il massimo campionato francese, la Ligue 1, con l'anticipo tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso e lo Strasburgo di Patrick Vieira. Pronostici Ligue 1 2023-24 18a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 12 al 14 gennaio. La sfida tra Marsiglia e Strasburgo è in programma venerdì alle 21:00.