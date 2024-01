Marsiglia | rinforzo in fascia per Gattuso | scatto per Doig e sorpasso al Torino | le cifre|Primapagina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) 2024-01-12 19:31:00 Fermi tutti! Il Verona continua a vendere e dopo la cessione già impostata di Faraoni alla Fiorentina si avvicina sempre più l’addio di un altro protagonista della rosa a disposizione di Baroni. Si tratta di Josh, terzino sinistro classe 2002 che ha trovato l’accordo con ildi GennaroAL– Da tempo per il terzino svedese si era mosso ilche stava trattando con l’entourage del giocatore e con il Verona, ma negli ultimi 5 giorni si è fatto avanti ilche oggi ha trovato l’accordo col giocatore sorpassando il club granata. LE CIFRE – Conil club francese ha trovato un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2028 della durata di 4 anni e mezzo e ora ...

Si tratta di Josh Doig, terzino sinistro classe 2002 che ha trovato l'accordo con il Marsiglia di Gennaro Gattuso. SORPASSO AL TORINO - Da tempo per il terzino svedese si era mosso il Torino che stava ...Secondo quando riportato da Alfredo Pedullà, su di lui si sarebbe tuffato anche il Marsiglia, con un'offerta per il classe 2002 di cinque milioni di euro, poco meno di quanto richiesto dalla società ...