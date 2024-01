Marnavi S p A | inchiesta archiviata e nessuna corruzione | facciamo chiarezza

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024)S.p.A. è una società di trasporti marittimi internazionali, armatrice di trentotto unità suddivise in una flotta petrolchimica, alimentare, off-shore e anti-inquinamento che dal mese di agosto del 2018 è stata coinvolta in un’articolatagiudiziaria relativa a presunte frodi commesse nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto per di rifornimento idrico per le Isole Egadi in Sicilia. Indagine che si è protratta per oltre cinque anni, con l’applicazione anche di misure cautelari a carico di dipendenti dellae amministratori e dipendenti del Comune di Favignana. Ebbene, il 15 dicembre scorso il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati “perché i fatti contestati non sussistono”. Nei giorni scorsi sono state ...